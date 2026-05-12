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Vide greniers Ance Féas

Vide greniers Ance Féas

Vide greniers Ance Féas dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64570 Ance Féas

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Ance Féas

Vide greniers

Salle des fêtes Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Un vide greniers est organisé à Ance-Féas.
Buvette , casse-croute , plateau repas avec grillades frites fromage éclair.   .

Salle des fêtes Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 37 59 14  videmaisons.ancefeas@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Ance Féas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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