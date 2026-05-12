Ance Féas

Vide greniers

Salle des fêtes Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Un vide greniers est organisé à Ance-Féas.

Buvette , casse-croute , plateau repas avec grillades frites fromage éclair. .

Salle des fêtes Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 37 59 14 videmaisons.ancefeas@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Ance Féas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn