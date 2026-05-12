Vide greniers Ance Féas
Vide greniers Ance Féas dimanche 7 juin 2026.
Ance Féas
Vide greniers
Salle des fêtes Ance Féas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Un vide greniers est organisé à Ance-Féas.
Buvette , casse-croute , plateau repas avec grillades frites fromage éclair. .
Salle des fêtes Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 37 59 14 videmaisons.ancefeas@gmail.com
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Ance Féas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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