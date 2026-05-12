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Vide maisons Ance Féas

Vide maisons Ance Féas

Vide maisons Ance Féas samedi 6 juin 2026.

Ville : 64570 Ance Féas

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ance Féas

Vide maisons

Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Un vide maisons est organisé à Ance-Féas ainsi qu’un vide-greniers.
Buvette , casse-croute , plateau repas avec grillades frites fromage éclair à la salle des fêtes de Féas le dimanche.   .

Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 37 59 14  videmaisons.ancefeas@gmail.com

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English : Vide maisons

L’événement Vide maisons Ance Féas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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