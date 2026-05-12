Vide maisons Ance Féas
Vide maisons Ance Féas samedi 6 juin 2026.
Ance Féas
Vide maisons
Ance Féas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Un vide maisons est organisé à Ance-Féas ainsi qu’un vide-greniers.
Buvette , casse-croute , plateau repas avec grillades frites fromage éclair à la salle des fêtes de Féas le dimanche. .
Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 37 59 14 videmaisons.ancefeas@gmail.com
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English : Vide maisons
L’événement Vide maisons Ance Féas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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