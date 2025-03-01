Vide-greniers APEL Saint-Etienne Saint-Estèphe
Vide-greniers APEL Saint-Etienne Saint-Estèphe samedi 6 juin 2026.
Saint-Estèphe
Vide-greniers APEL Saint-Etienne
Port de la Chapelle Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’APEL Saint-Etienne organise un vide-greniers au port, au profit des enfants de l’école.
Sur réservation pour les exposants, qui seront accueillis dès 6h. .
Port de la Chapelle Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 78 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers APEL Saint-Etienne
L’événement Vide-greniers APEL Saint-Etienne Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Saint-Estèphe (Gironde)
- Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée Saint-Estèphe 22 mai 2026
- Vide-greniers des Cabaniers du Médoc Saint-Estèphe 31 mai 2026
- Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe 31 mai 2026
- Les Lotos 2026 des Cabaniers du Médoc Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe 6 juin 2026
- 2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe Saint-Estèphe 20 juin 2026