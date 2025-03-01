Saint-Estèphe

Vide-greniers APEL Saint-Etienne

Port de la Chapelle Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’APEL Saint-Etienne organise un vide-greniers au port, au profit des enfants de l’école.

Sur réservation pour les exposants, qui seront accueillis dès 6h. .

Port de la Chapelle Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 78 78

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English : Vide-greniers APEL Saint-Etienne

L’événement Vide-greniers APEL Saint-Etienne Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Médoc-Vignoble