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AGENDA · Le Pescher

Vide-greniers au Pescher Le Pescher

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pescher

Vide-greniers au Pescher Le Pescher

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
19190 Le Pescher
Département
Corrèze
Tarif

Le Pescher

Vide-greniers au Pescher

Le bourg Le Pescher Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis
On vous attend nombreux pour dénicher des trésors !
Buvette sur place, restauration eu resto Ô Bon Moment   .

Le bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14 

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English : Vide-greniers au Pescher

L’événement Vide-greniers au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-08-22 par Corrèze Tourisme

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