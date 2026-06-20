Vide-greniers au Pescher Le Pescher
dimanche 20 septembre 2026 · Le Pescher
Informations pratiques
Le Pescher
Vide-greniers au Pescher
Le bourg Le Pescher Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis
On vous attend nombreux pour dénicher des trésors !
Buvette sur place, restauration eu resto Ô Bon Moment .
Le bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14
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English : Vide-greniers au Pescher
L’événement Vide-greniers au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-08-22 par Corrèze Tourisme
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