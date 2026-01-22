Vide-greniers Auradou
Vide-greniers Auradou vendredi 8 mai 2026.
Mairie Auradou Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-05-08
Comité d’animation d’Auradou organise un vide-greniers devant la Mairie.
Mairie Auradou 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 49 69 29
English : Vide-greniers
Comité d’animation d’Auradou organizes a garage sale in front of the town hall.
