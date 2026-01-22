Vide-greniers Auradou

Vide-greniers

Mairie Auradou Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Comité d’animation d’Auradou organise un vide-greniers devant la Mairie.

Mairie Auradou 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 49 69 29

English : Vide-greniers

Comité d’animation d’Auradou organizes a garage sale in front of the town hall.

