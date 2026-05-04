Barnave

Vide Greniers

Place du fournil Barnave Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Buvette et restauration sur place.

Exposants 1€50 le mètre

Inscriptions jusqu’au 25 mai

.

Place du fournil Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.barnave@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshments and catering on site.

Exhibitors: 1?50 per metre

Registration until May 25

L’événement Vide Greniers Barnave a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays Diois