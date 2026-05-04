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Vide Greniers Barnave

Vide Greniers Barnave dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place du fournil

Ville : 26310 Barnave

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Barnave

Vide Greniers

Place du fournil Barnave Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Buvette et restauration sur place.
Exposants 1€50 le mètre
Inscriptions jusqu’au 25 mai
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Place du fournil Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   comitedesfetes.barnave@protonmail.com

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English :

Refreshments and catering on site.
Exhibitors: 1?50 per metre
Registration until May 25

L’événement Vide Greniers Barnave a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays Diois

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