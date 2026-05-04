Vide Greniers Barnave
Vide Greniers Barnave dimanche 7 juin 2026.
Barnave
Vide Greniers
Place du fournil Barnave Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Buvette et restauration sur place.
Exposants 1€50 le mètre
Inscriptions jusqu’au 25 mai
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Place du fournil Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.barnave@protonmail.com
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English :
Refreshments and catering on site.
Exhibitors: 1?50 per metre
Registration until May 25
L’événement Vide Greniers Barnave a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays Diois
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