Benney

Vide greniers

Grande rue Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le vide-greniers à Benney c’est le dimanche 21 juin au cœur du village ! Réservez la date ! Toutes les infos sur le site de la commune.

Restauration et buvette sur place avec les traditionnels oeufs au lard.Tout public

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Grande rue Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 00 89 mairie-benney@wanadoo.fr

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English :

The Benney garage sale takes place on Sunday June 21 in the heart of the village! Save the date! Full details on the commune’s website.

Catering and refreshments on site, with traditional eggs au lard.

L’événement Vide greniers Benney a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS