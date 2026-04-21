Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Blainville-sur-Mer

Vide-greniers Blainville-sur-Mer

Vide-greniers Blainville-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Zone Conchylicole

Ville : 50560 Blainville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Blainville-sur-Mer

Vide-greniers

Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Vide-greniers Blainville-sur-Mer. Entrée libre.
2€/m, 4m minimum résa au 06 33 64 26 10, dans la zone conchylicole de Blainville-sur-Mer.
Union des commerçants
Buvette et restauration sur place.   .

Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 33 64 26 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Blainville-sur-Mer (Manche)