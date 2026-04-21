Vide-greniers Blainville-sur-Mer
Vide-greniers Blainville-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Blainville-sur-Mer
Vide-greniers
Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide-greniers Blainville-sur-Mer. Entrée libre.
2€/m, 4m minimum résa au 06 33 64 26 10, dans la zone conchylicole de Blainville-sur-Mer.
Union des commerçants
Buvette et restauration sur place. .
Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 33 64 26 10
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme
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