Blainville-sur-Mer

Vide-greniers

Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide-greniers Blainville-sur-Mer. Entrée libre.

2€/m, 4m minimum résa au 06 33 64 26 10, dans la zone conchylicole de Blainville-sur-Mer.

Union des commerçants

Buvette et restauration sur place. .

Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 33 64 26 10

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme