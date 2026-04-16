Vide greniers Boëssé-le-Sec
Vide greniers Boëssé-le-Sec dimanche 17 mai 2026.
Boëssé-le-Sec
Vide greniers
Stade municipal Boëssé-le-Sec Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
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Stade municipal Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67 cdf.boesselesec@gmail.com
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English :
L’événement Vide greniers Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Perche Sarthois
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