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Vide greniers Boëssé-le-Sec

Vide greniers Boëssé-le-Sec dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 72400 Boëssé-le-Sec

Département : Sarthe

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Boëssé-le-Sec

Vide greniers

Stade municipal Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

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Stade municipal Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67  cdf.boesselesec@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Perche Sarthois

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