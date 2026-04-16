Boëssé-le-Sec

Vide greniers

Stade municipal Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

.

Stade municipal Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67 cdf.boesselesec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide greniers Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Perche Sarthois