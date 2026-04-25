Vide-greniers Salle des fêtes Boô-Silhen

Boô-Silhen

Vide-greniers

Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La chorale Yeu Canta organise son premier vide-greniers.

Emplacements intérieur et extérieur.

3€ le mètre. Possibilité de louer une table (1m80) pour 3€ en intérieur uniquement.

Réservation par téléphone.

Buvette et restauration sur place.

En fin de journée, un exposant se verra offrir un filet garni lors d’un tirage au sort à 17h.

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Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 95 17 25

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English :

Yeu Canta choir organizes its first garage sale.

Indoor and outdoor spaces.

3? per meter. Possibility of renting a table (1m80) for 3? indoors only.

Reservations by telephone.

Refreshments and catering on site.

At the end of the day, one exhibitor will win a prize of a filet garni in a draw at 5pm.

L’événement Vide-greniers Boô-Silhen a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65