Vide-greniers Salle des fêtes Boô-Silhen
Vide-greniers Salle des fêtes Boô-Silhen dimanche 7 juin 2026.
Boô-Silhen
Vide-greniers
Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La chorale Yeu Canta organise son premier vide-greniers.
Emplacements intérieur et extérieur.
3€ le mètre. Possibilité de louer une table (1m80) pour 3€ en intérieur uniquement.
Réservation par téléphone.
Buvette et restauration sur place.
En fin de journée, un exposant se verra offrir un filet garni lors d’un tirage au sort à 17h.
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Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 95 17 25
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English :
Yeu Canta choir organizes its first garage sale.
Indoor and outdoor spaces.
3? per meter. Possibility of renting a table (1m80) for 3? indoors only.
Reservations by telephone.
Refreshments and catering on site.
At the end of the day, one exhibitor will win a prize of a filet garni in a draw at 5pm.
L’événement Vide-greniers Boô-Silhen a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65