Vide-greniers brocante à Caillac Caillac
Vide-greniers brocante à Caillac Caillac dimanche 10 mai 2026.
Caillac
Vide-greniers brocante à Caillac
Place de l’église Caillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez chiner les bonnes affaires !
Venez chiner les bonnes affaires !
.
Place de l’église Caillac 46140 Lot Occitanie +33 6 32 61 23 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come bargain hunting!
L’événement Vide-greniers brocante à Caillac Caillac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot