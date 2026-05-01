Caillac

Vide-greniers brocante à Caillac

Place de l’église Caillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez chiner les bonnes affaires !

Venez chiner les bonnes affaires !

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Place de l’église Caillac 46140 Lot Occitanie +33 6 32 61 23 00

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English :

Come bargain hunting!

L’événement Vide-greniers brocante à Caillac Caillac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot