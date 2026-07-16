Informations pratiques

Payrignac

Vide-Greniers, Brocante, Vêtements et Jouets à Payrignac

Plan d’eau de Payrignac Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L'association Génération Mouvement 46 vous convie à son vide-grenier au plan de d'eau de Payrignac

L'association Génération Mouvement 46 vous convie à son vide-grenier au plan de d'eau de Payrignac. Cet évènement sera l'occasion parfaite pour flâner entre les étals, dénicher des objets insolites ou chargés d'histoire. Situé à 5 minutes de Gourdon, cet évènement attire de très nombreux visiteurs (plus de 1 000 en avril dernier) et exposants (75 stands) pour remporter un réel succès.

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Plan d’eau de Payrignac Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com

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English :

The G%E9n%E9ration Mouvement 46 association invites you to its yard sale at the Payrignac lake

L’événement Vide-Greniers, Brocante, Vêtements et Jouets à Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon