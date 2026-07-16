Vide-Greniers, Brocante, Vêtements et Jouets à Payrignac Payrignac
dimanche 20 septembre 2026 · Payrignac
Informations pratiques
Payrignac
Vide-Greniers, Brocante, Vêtements et Jouets à Payrignac
Plan d’eau de Payrignac Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L'association Génération Mouvement 46 vous convie à son vide-grenier au plan de d'eau de Payrignac
L'association Génération Mouvement 46 vous convie à son vide-grenier au plan de d'eau de Payrignac. Cet évènement sera l'occasion parfaite pour flâner entre les étals, dénicher des objets insolites ou chargés d'histoire. Situé à 5 minutes de Gourdon, cet évènement attire de très nombreux visiteurs (plus de 1 000 en avril dernier) et exposants (75 stands) pour remporter un réel succès.
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Plan d’eau de Payrignac Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com
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English :
The G%E9n%E9ration Mouvement 46 association invites you to its yard sale at the Payrignac lake
L’événement Vide-Greniers, Brocante, Vêtements et Jouets à Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon