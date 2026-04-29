Vide-Greniers Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux
Vide-Greniers Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux dimanche 3 mai 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Vide-Greniers Bulles d’Armor
Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide-greniers de l’association Des BD pour Saint-Quay-Portrieux . Exposants professionnels et particuliers.
Petite restauration (crêpes, saucisses-frites, sandwichs) et buvette sur place.
Réservation au 07 66 60 25 72 ou vgsaintquay@gmail.com .
Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 25 72
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English :
L’événement Vide-Greniers Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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