Saint-Quay-Portrieux

Vide-Greniers Bulles d’Armor

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide-greniers de l’association Des BD pour Saint-Quay-Portrieux . Exposants professionnels et particuliers.

Petite restauration (crêpes, saucisses-frites, sandwichs) et buvette sur place.

Réservation au 07 66 60 25 72 ou vgsaintquay@gmail.com .

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 25 72

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English :

L’événement Vide-Greniers Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme