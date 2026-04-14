Vide-greniers caritatif du Club Agora – Square Washington, Square Washington, Nantes

Vide-greniers caritatif du Club Agora – Square Washington Dimanche 26 avril, 07h00 Square Washington Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T07:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T07:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00

Notre vide-greniers annuel est devenu un rendez-vous incontournable et convivial.

Pour sa 6e édition, exposants et visiteurs se retrouvent le temps d’une journée placée sous le signe du partage et de la solidarité. Objets anciens, trouvailles insolites et bonnes affaires s’y mêlent dans une ambiance chaleureuse, avec restauration sur place.

Les bénéfices de cette journée sont intégralement reversés aux associations que nous soutenons.

Square Washington Boulevard des Américains, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.club-agora-nantes.fr »}, {« type »: « email », « value »: « club.agora.nantes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0615439491 »}]

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