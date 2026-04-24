Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Champcevrais

Vide-greniers Champcevrais jeudi 14 mai 2026.

Ville : 89220 Champcevrais

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champcevrais

Vide-greniers

Champcevrais Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

A l’occasion du jeudi de l’ascension venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide- greniers, buvette et restauration possible sur place.   .

Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 96 78  sylvie.moreau717@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Champcevrais a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !