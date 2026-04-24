Champcevrais

Vide-greniers

Champcevrais Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

A l’occasion du jeudi de l’ascension venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide- greniers, buvette et restauration possible sur place. .

Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 96 78 sylvie.moreau717@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Champcevrais a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !