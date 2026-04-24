Vide-greniers Champcevrais
Vide-greniers Champcevrais jeudi 14 mai 2026.
Champcevrais
Vide-greniers
Champcevrais Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
A l’occasion du jeudi de l’ascension venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide- greniers, buvette et restauration possible sur place. .
Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 96 78 sylvie.moreau717@orange.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Champcevrais a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !