Champsac

Vide-greniers

A côté de la salle des fêtes Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Venez préparer votre jardin avec le stand de plants de l’APE Ensemble pour nos enfants et dénicher de beaux trèsors d’antant ou de seconde main. .

A côté de la salle des fêtes Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 49 89 49 ensemblepournosenfants87@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Champsac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Ouest Limousin