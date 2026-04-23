Vide-greniers Champsac
Vide-greniers Champsac dimanche 17 mai 2026.
Champsac
Vide-greniers
A côté de la salle des fêtes Champsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez préparer votre jardin avec le stand de plants de l’APE Ensemble pour nos enfants et dénicher de beaux trèsors d’antant ou de seconde main. .
A côté de la salle des fêtes Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 49 89 49 ensemblepournosenfants87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Champsac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Champsac (Haute-Vienne)
- Chemin des sources Champsac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Le sentier des puits Champsac Haute-Vienne 1 mai 2026