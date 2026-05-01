Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres
Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres dimanche 31 mai 2026.
Aujeurres
Vide greniers d’Aujeurres
Rues du village Aujeurres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Vide grenier avec buvette et réservation sur place. .
Rues du village Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 04 02 09
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English :
L’événement Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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