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Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres

Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres

Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Rues du village

Ville : 52190 Aujeurres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Aujeurres

Vide greniers d’Aujeurres

Rues du village Aujeurres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Tout public
Vide grenier avec buvette et réservation sur place.   .

Rues du village Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 04 02 09 

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English :

L’événement Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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