Aujeurres

Vide greniers d’Aujeurres

Rues du village Aujeurres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Vide grenier avec buvette et réservation sur place. .

Rues du village Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 04 02 09

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English :

L’événement Vide greniers d’Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres