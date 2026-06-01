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Vide-greniers de Betaucourt Betaucourt

Vide-greniers de Betaucourt Betaucourt dimanche 21 juin 2026.

Ville : 70500 Betaucourt

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Betaucourt

Vide-greniers de Betaucourt

Betaucourt Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le comité des fêtes de Betaucourt organise son vide-greniers.
Accueil des exposants dès 7h. Buvette et restauration, possibilité de réserver des plateaux repas.   .

Betaucourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 49 67 

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English : Vide-greniers de Betaucourt

L’événement Vide-greniers de Betaucourt Betaucourt a été mis à jour le 2026-06-10 par JUSSEY TOURISME