Vide-greniers de Betaucourt Betaucourt
Vide-greniers de Betaucourt Betaucourt dimanche 21 juin 2026.
Betaucourt
Vide-greniers de Betaucourt
Betaucourt Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le comité des fêtes de Betaucourt organise son vide-greniers.
Accueil des exposants dès 7h. Buvette et restauration, possibilité de réserver des plateaux repas. .
Betaucourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 49 67
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English : Vide-greniers de Betaucourt
L’événement Vide-greniers de Betaucourt Betaucourt a été mis à jour le 2026-06-10 par JUSSEY TOURISME