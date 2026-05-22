Vide-greniers de la Boutique Solidaire Lignières-Orgères
Vide-greniers de la Boutique Solidaire Lignières-Orgères dimanche 14 juin 2026.
Lignières-Orgères
Vide-greniers de la Boutique Solidaire
Rue de la Gérarderie Lignières-Orgères Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La Boutique Solidaire de Lignières-Orgères organise son premier vide-greniers, le dimanche 14 juin 2026.
1 € le mètre linéaire, max 5 mètres
réservation obligatoire
de 9 h à 18 h,
rue de la Gérarderie à Lignières Orgères
Restauration camion pizza .
Rue de la Gérarderie Lignières-Orgères 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 14 25 47 laboutiquesolidaire53140@gmail.com
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English :
The Boutique Solidaire de Lignières-Orgères is organizing its first garage sale on Sunday June 14, 2026.
L’événement Vide-greniers de la Boutique Solidaire Lignières-Orgères a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs