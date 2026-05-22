Lignières-Orgères

Vide-greniers de la Boutique Solidaire

Rue de la Gérarderie Lignières-Orgères Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La Boutique Solidaire de Lignières-Orgères organise son premier vide-greniers, le dimanche 14 juin 2026.

1 € le mètre linéaire, max 5 mètres

réservation obligatoire

de 9 h à 18 h,

rue de la Gérarderie à Lignières Orgères

Restauration camion pizza .

Rue de la Gérarderie Lignières-Orgères 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 14 25 47 laboutiquesolidaire53140@gmail.com

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English :

The Boutique Solidaire de Lignières-Orgères is organizing its first garage sale on Sunday June 14, 2026.

L’événement Vide-greniers de la Boutique Solidaire Lignières-Orgères a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs