Saint-Priest-sous-Aixe

Vide-greniers de la fête du pain et de la bière

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez chiner et passer un moment convivial dans le cadre du vide-greniers qui est organisé à l’occasion de la fête du pain et de la bière. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Koolen De Vries France. Cette association a été créée à l’initiative de parents d’enfants atteints du syndrome de Koolen De Vries. Elle a pour finalité l’amélioration du parcours de santé et de vie des personnes atteintes de ce syndrome ainsi que de leur famille.

D’autres animations auront lieu tout au long de la journée:

-Restauration dans la salle des fêtes avec bière, choucroute. Possibilité de choucroute à emporter également.

-Vente de pain cuit dans les fours à bois du bourg.

-Stands d’artisanat local.

Et pour le plus grand plaisir des enfants, une balade à poney sera aussi possible! .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 64 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers de la fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Val de Vienne