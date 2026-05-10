Vide-greniers de la Saint-Pierre Plouha
Vide-greniers de la Saint-Pierre Plouha dimanche 5 juillet 2026.
Plouha
Vide-greniers de la Saint-Pierre
Place Jean Zay Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Organisé par l’association Vieux Métiers Vieux Outils, l’association ouvrira son lieu d’exposition au public de 14h à 16h. Restauration sur place. Sur le parking des écoles. .
Place Jean Zay Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 72 81 48
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English :
L’événement Vide-greniers de la Saint-Pierre Plouha a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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