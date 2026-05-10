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Vide-greniers de la Saint-Pierre Plouha

Vide-greniers de la Saint-Pierre Plouha dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place Jean Zay

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Plouha

Vide-greniers de la Saint-Pierre

Place Jean Zay Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Organisé par l’association Vieux Métiers Vieux Outils, l’association ouvrira son lieu d’exposition au public de 14h à 16h. Restauration sur place. Sur le parking des écoles.   .

Place Jean Zay Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 72 81 48 

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English :

L’événement Vide-greniers de la Saint-Pierre Plouha a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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