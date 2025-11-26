Plougasnou

Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées

Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide-greniers en extérieur, organisé par l’association des Boules Plombées de Plougasnou. Pour cette 13è édition, venez nombreux chiner, vendre, rencontrer des personnes autour de la buvette, pour un moment convivial !

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Participation exposants 3€ par mètre linéaire. .

Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 33 18 88

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English : Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées

L’événement Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX