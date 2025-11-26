Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou
Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou dimanche 26 juillet 2026.
Plougasnou
Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées
Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide-greniers en extérieur, organisé par l’association des Boules Plombées de Plougasnou. Pour cette 13è édition, venez nombreux chiner, vendre, rencontrer des personnes autour de la buvette, pour un moment convivial !
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Participation exposants 3€ par mètre linéaire. .
Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 33 18 88
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English : Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées
L’événement Vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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