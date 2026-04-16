Vide-greniers de l’Ascension Ancy-le-Libre
Vide-greniers de l’Ascension Ancy-le-Libre jeudi 14 mai 2026.
Ancy-le-Libre
Vide-greniers de l’Ascension
Ancy-le-Libre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:30:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Buvette et petite restauration sur place. Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour chiner, vendre et partager un moment convivial ! .
Ancy-le-Libre 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animancylibre@gmail.com
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English : Vide-greniers de l’Ascension
L’événement Vide-greniers de l’Ascension Ancy-le-Libre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois