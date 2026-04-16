Ancy-le-Libre

Vide-greniers de l’Ascension

Ancy-le-Libre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:30:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Buvette et petite restauration sur place. Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour chiner, vendre et partager un moment convivial ! .

Ancy-le-Libre 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animancylibre@gmail.com

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English : Vide-greniers de l’Ascension

L’événement Vide-greniers de l’Ascension Ancy-le-Libre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois