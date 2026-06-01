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Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers

Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers

Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers dimanche 14 juin 2026.

Ville : 86330 Angliers

Département : Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Angliers

Vide-greniers de l’association Pattes de Loup

Angliers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

1€ le mètre linéaire
Réservation obligatoire
Accueil des exposants à partir de 6h30 du public à partir de 8h
Heure de départ autorisée 17h
Restauration à emporter ou sur place (réservation souhaitée)
Organisé par l’association Pattes de Loup   .

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 40 97 

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English : Vide-greniers de l’association Pattes de Loup

L’événement Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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