Vide-greniers de l’écuyer à la tulipe
Vide-greniers de l’écuyer à la tulipe dimanche 27 septembre 2026.
- Inscriptions & renseignements pour le vide-greniers (10 euros le mètre linéaire, réservé aux particuliers) par ici : lecuyeralatulipe@gmail.com
- Animation musicale
- Coin des artistes du quartier
- ateliers jeux pour enfants
- Buvette et petite restauration sur place
L’Ecuyer à la Tulipe
est une association regroupant les riverains de la Villa des Tulipes et de l’impasse Alexandre Lécuyer (Paris 18e – Quartier Clignancourt) qui organise des événements visant à animer le quartier et renforcer le lien social entre ses habitants.
Au cœur d’une rue piétonne pleine de charme, profitez du vide-greniers annuel organisé par L’Ecuyer à la tulipe et dénichez des trésors !
Le dimanche 27 septembre 2026
de 09h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T12:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
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