Vide-greniers de l’écuyer à la tulipe

Inscriptions & renseignements pour le vide-greniers (10 euros le mètre linéaire, réservé aux particuliers) par ici : lecuyeralatulipe@gmail.com

Animation musicale

Coin des artistes du quartier

ateliers jeux pour enfants

Buvette et petite restauration sur place

L’Ecuyer à la Tulipe est une association regroupant les riverains de la Villa des Tulipes et de l’impasse Alexandre Lécuyer (Paris 18e – Quartier Clignancourt) qui organise des événements visant à animer le quartier et renforcer le lien social entre ses habitants.

Au cœur d’une rue piétonne pleine de charme, profitez du vide-greniers annuel organisé par L’Ecuyer à la tulipe et dénichez des trésors !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 09h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T12:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00



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