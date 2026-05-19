Vide-Greniers de L’Isle-sur-Serein Place L’Isle-sur-Serein

L’Isle-sur-Serein

Vide-Greniers de L’Isle-sur-Serein

Place Place Saint-Georges L’Isle-sur-Serein Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06 23:59:00

Date(s) :

2026-09-06

Le rendez-vous incontournable pour les chineurs et les brocanteurs, dans un cadre bucolique et festif. Balade à la fraiche sous les tilleuls, sous les antes près de la rivières et le long du bief alimentant le moulin du village. Restauration et buvette sur place. Tous nos commerces seront ouverts pour vous accueillir jusqu’à 13h00. .

Place Place Saint-Georges L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 58 15 58

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English : Vide-Greniers de L’Isle-sur-Serein

L’événement Vide-Greniers de L’Isle-sur-Serein L’Isle-sur-Serein a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)