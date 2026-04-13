Noyers

Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein

Promenade Charles Louis Pothier Noyers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-greniers emblématique, une centaine d’exposants au cœur de la cité médiévale de Noyers. Restauration et buvette sur place, balades en calèche. .

Promenade Charles Louis Pothier Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 13 07 93 contact@lepatrimoineoublie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein

L’événement Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité