Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein Noyers
Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein Noyers dimanche 16 août 2026.
Noyers
Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein
Promenade Charles Louis Pothier Noyers Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide-greniers emblématique, une centaine d’exposants au cœur de la cité médiévale de Noyers. Restauration et buvette sur place, balades en calèche. .
Promenade Charles Louis Pothier Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 13 07 93 contact@lepatrimoineoublie.fr
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English : Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein
L’événement Vide-Greniers de Noyers-sur-Serein Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité
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