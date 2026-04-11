Vide greniers de Pinsac Pinsac
Vide greniers de Pinsac Pinsac dimanche 26 avril 2026.
Pinsac
Vide greniers de Pinsac
6 Rue Jean Lepointe Pinsac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez dénicher de véritables trésors à Pinsac !
Buvette et restauration sur place
Venez dénicher de véritables trésors à Pinsac !
Buvette et restauration sur place
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6 Rue Jean Lepointe Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 6 80 20 42 92
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English :
Come and unearth some real treasures in Pinsac!
Beverage and catering on site
L’événement Vide greniers de Pinsac Pinsac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Vallée de la Dordogne
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