Vide Greniers des 24 Heures de la Bille Terrain de Vaudoire Volnay

Vide Greniers des 24 Heures de la Bille

Terrain de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

80 exposants, snack, buvette, forains, animations

.

Terrain de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 31 69 73 comitedesfetesstmars@gmail.com

English :

80 exhibitors, snack bar, refreshment bar, fairground, entertainment

L’événement Vide Greniers des 24 Heures de la Bille Volnay a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72