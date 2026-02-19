Vide Greniers des 24 Heures de la Bille Terrain de Vaudoire Volnay
Vide Greniers des 24 Heures de la Bille Terrain de Vaudoire Volnay dimanche 17 mai 2026.
Vide Greniers des 24 Heures de la Bille
Terrain de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
80 exposants, snack, buvette, forains, animations
.
Terrain de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 31 69 73 comitedesfetesstmars@gmail.com
English :
80 exhibitors, snack bar, refreshment bar, fairground, entertainment
L’événement Vide Greniers des 24 Heures de la Bille Volnay a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72