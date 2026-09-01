Vide-greniers des Amis de la Tour Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc
samedi 12 septembre 2026 · Tour de l'Honneur · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
Vide-greniers des Amis de la Tour
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vide-greniers organisé par les Amis de la Tour au pied de la Tour de l’Honneur.
Sur réservation pour les exposants.
Petite restauration sur place (food-trucks) et buvette. .
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 71 26 47 amisdelatour@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers des Amis de la Tour Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Médoc-Vignoble