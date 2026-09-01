Vide-greniers des Amis de la Tour Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Lesparre-Médoc

Vide-greniers des Amis de la Tour

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vide-greniers organisé par les Amis de la Tour au pied de la Tour de l’Honneur.

Sur réservation pour les exposants.

Petite restauration sur place (food-trucks) et buvette. .

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 71 26 47 amisdelatour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers des Amis de la Tour Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Médoc-Vignoble