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Vide-greniers des Amis de la Tour Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

samedi 12 septembre 2026 · Tour de l'Honneur · Lesparre-Médoc

Vide-greniers des Amis de la Tour Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Tour de l'Honneur
Adresse
Rue Pierre Curie
Ville
33340 Lesparre-Médoc
Département
Gironde
Tarif

Lesparre-Médoc

Vide-greniers des Amis de la Tour

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vide-greniers organisé par les Amis de la Tour au pied de la Tour de l’Honneur.
Sur réservation pour les exposants.
Petite restauration sur place (food-trucks) et buvette.   .

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 71 26 47  amisdelatour@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers des Amis de la Tour Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Médoc-Vignoble

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