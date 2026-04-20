Vide-greniers des commerçants Agon-Coutainville
Vide-greniers des commerçants Agon-Coutainville dimanche 28 juin 2026.
Agon-Coutainville
Vide-greniers des commerçants
Rue Amiral Tourville Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide-greniers des commerçants à Agon-Coutainville, de 7h à 18h avenue Amiral Tourville et place de Gaulle. Brocanteurs 06 60 45 82 59 .
Rue Amiral Tourville Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 60 45 82 59
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English : Vide-greniers des commerçants
L’événement Vide-greniers des commerçants Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme
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