Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc
Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc samedi 11 juillet 2026.
Lesparre-Médoc
Vide-greniers des Troubadours de Lesparre
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-09-19
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Vide greniers des Troubadours de la Tour. .
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 70 68
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English : Vide-greniers des Troubadours de Lesparre
L’événement Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Médoc-Vignoble
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