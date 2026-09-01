Vide-greniers Dienville
dimanche 13 septembre 2026 · Dienville
Informations pratiques
Dienville
Vide-greniers
Lotissement des Nosrots Dienville Aube
Tarif : 0 – 0 – 1 Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vous aimez chiner, rechercher de vieux objets de collections ? Rendez-vous au vide-greniers du lotissement des Nosrots à Dienville ! Pour vous situer, cela concerne les rues suivantes Rue Charles Monginot, des Templiers, Bertaut et Eugénie Dumont Gérard.
Entre deux étals, profitez d’une pause pour vous restaurer sur place !
#videgreniers2026 .
Lotissement des Nosrots Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 19 81 93 04
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English :
L’événement Vide-greniers Dienville a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne