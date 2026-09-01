Informations pratiques

Dienville

Vide-greniers

Lotissement des Nosrots Dienville Aube

Tarif : 0 – 0 – 1 Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vous aimez chiner, rechercher de vieux objets de collections ? Rendez-vous au vide-greniers du lotissement des Nosrots à Dienville ! Pour vous situer, cela concerne les rues suivantes Rue Charles Monginot, des Templiers, Bertaut et Eugénie Dumont Gérard.

Entre deux étals, profitez d’une pause pour vous restaurer sur place !

#videgreniers2026 .

Lotissement des Nosrots Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 19 81 93 04

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English :

L’événement Vide-greniers Dienville a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne