Explorez une commune de l’Aube et laissez-vous surprendre par son histoire, Capitainerie, Dienville

Explorez une commune de l’Aube et laissez-vous surprendre par son histoire 18 – 20 septembre Capitainerie Aube

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grâce à un audioguide, découvrer l’histoire de la ville à travers l’histoire de Léo, un étudiant en histoire, se mettant en quête du trésor de l’Aube.

Accompagnez-le et tentez votre chance ! Parviendrez-vous à trouver ce trésor et serez-vous prêt à le partager ?

Capitainerie Base Nautique, Port Dienville, 10500 Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est 03 25 92 82 41 https://grandslacsdechampagne.fr/fr Le port Dienville, pour vivre sa passion, donne sur le lac Amance, réservoir d’émotion.

C’est le port d’attache de tous les passionnés de motonautisme : bateau moteur et ski nautique, jet ski. La base propose aussi des animations, des soirées dansantes et des loisirs pour tous.

Grâce à un audioguide, découvrer l’histoire de la ville à travers l’histoire de Léo, un étudiant en histoire, se mettant en quête du trésor de l’Aube. visite visite libre

OT Grands Lacs de Champagne – LV