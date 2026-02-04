Norelem Run Beach

Dienville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez admirer les paysages des Grands Lacs de Champagne en participant à cette course hors stade le long de la voie verte des lacs de la Forêt d’Orient !

Cette course de 24 km en semi-nocturne est réalisable aussi bien seul qu’en relais de deux coureurs (2×12 km), ou en trio.

Places limitées, il est nécessaire de vous inscrire au préalable sur la plateforme Le Sportif.

Pas d’inscriptions sur place.

#grandsevenements2026 .

Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 81 22 82 usa.chapellestluc@orange.fr

