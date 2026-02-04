Norelem Run Beach Dienville
Norelem Run Beach Dienville vendredi 19 juin 2026.
Norelem Run Beach
Dienville Aube
Venez admirer les paysages des Grands Lacs de Champagne en participant à cette course hors stade le long de la voie verte des lacs de la Forêt d’Orient !
Cette course de 24 km en semi-nocturne est réalisable aussi bien seul qu’en relais de deux coureurs (2×12 km), ou en trio.
Places limitées, il est nécessaire de vous inscrire au préalable sur la plateforme Le Sportif.
Pas d’inscriptions sur place.
Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 81 22 82 usa.chapellestluc@orange.fr
