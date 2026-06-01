Dienville

Concert Kipetrovichi

6 rue du Fossé Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Prêts à faire la fête ? Rendez-vous au Café du centre pour assister au concert de Kipetrovichi !

Avec 6 musiciens et une multitude d’instruments (cuivres, accordéon, guitares…), ils reprennent en coeur des chansons de toutes les époques en passant de Joe Dassin à Fatal Bazooka sans aucun problème, le tout avec une énergie incroyable ! Voici un joyeux bazar orchestré par les Kipetrovichi.

Bar et restauration sur place.

#Soirée2026 .

6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 lecafeducentre10@gmail.com

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English :

L’événement Concert Kipetrovichi Dienville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne