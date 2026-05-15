Fête patronale et vide-greniers Dienville
Fête patronale et vide-greniers Dienville dimanche 14 juin 2026.
Dienville
Fête patronale et vide-greniers
Dienville Aube
Tarif : 1 – 1 – 2 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Amateurs de bonnes affaires et d’objets rares, rendez-vous à Dienville pour la fête patronale et le vide-greniers annuels organisés par la commune !
Au petit matin, chinez sur les étals de 70 exposants à la recherche des affaires vintages de vos rêves.
Des animations seront proposées toute la journée, au programme
– Château gonflable pour petits et grands
– Concours du plus beau vélo et de la plus belle trotinette décorés sur scène à 11h
– Promenade en calèche décorée par les enfants du village tout l’après-midi
– Concert du groupe Kipretrovichi à partir de 14h
– Paëlla géante
– Manèges et animations
Pour les exposants, pensez à vous inscrire avant le 30 mai.
#videgreniers2026 .
Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 29 mairie@dienville.fr
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English :
L’événement Fête patronale et vide-greniers Dienville a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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