Fête d’ouverture des festivités Dienville

Fête d’ouverture des festivités

Port Dienville Aube

Gratuit

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

2026-05-30

C’est la fête d’ouverture des festivités de l’association Festivités Lac Amance ! Un beau programme en perspective pour une journée festive et conviviale.

Dès le début d’après-midi, rendez-vous au marché d’artisans et de producteurs pour découvrir de nouveaux savoir-faire, ou de nouvelles saveurs. De nombreuses animations sont prévues comme des balades en calèche, des activités pour les enfants… et le soir, rendez-vous pour une soirée animée par un DJ et un feu d’artifice inédit !

Au programme

– 10h-1h Animations familiales à la plage et à la grange

– 14h-21h Marché d’artisanat, de producteurs et de créateurs le long du bassin situé à l’arrière des immeubles du port

– 15h-17h Balades en calèche avec Chant’équi au départ du bassin (même lieu que le marché)

– 20h-1h Animations avec Dj FH à la plage et sous la grange

– 20h-1h Buvette sous la grange

– 22h Feu d’artifice féérique tiré depuis la digue du port

De quoi passer de bons moments pour débuter la saison estivale !

#Printemps2026 #grandsevenements2026 .

Port Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

