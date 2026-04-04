Concert Les initiés Dienville
Concert Les initiés Dienville vendredi 5 juin 2026.
Dienville
Concert Les initiés
6 rue du Fossé Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Rendez-vous au Café du centre pour assister au concert du groupe Les Initiés !
Ce groupe de rock va enflammer la scène pour une soirée de folie ! Prêt à réviser les classiques franco-anglais de pop-rock ?
Bar et restauration sur place. .
6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 lecafeducentre10@gmail.com
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English :
L’événement Concert Les initiés Dienville a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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