Dienville

Concert Les initiés

6 rue du Fossé Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous au Café du centre pour assister au concert du groupe Les Initiés !

Ce groupe de rock va enflammer la scène pour une soirée de folie ! Prêt à réviser les classiques franco-anglais de pop-rock ?

Bar et restauration sur place. .

6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 lecafeducentre10@gmail.com

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English :

L’événement Concert Les initiés Dienville a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne