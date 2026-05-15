Dienville

Soirée cabaret avec Franck Derivault

Salle des fêtes Dienville Aube

Tarif : – – Eur

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 00:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Passez une soirée inoubliable aux côtés de l’association Festivités Lac Amance autour d’une soirée cabaret ! Cette soirée sera animée par le fameux Franck DERIVAULT, connu pour ses performances en la matière. Un spectacle haut en couleurs à ne pas manquer !

Ouverture des portes dès 20h.

En fin de spectacle, l’association ouvrira un bar et un entracte pour une soirée dansante d’environ 1 heure.

Pensez à réserver vos places ! 5 .

Salle des fêtes Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 77 63 92 60 festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Soirée cabaret avec Franck Derivault Dienville a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne