Soirée cabaret avec Franck Derivault Dienville
Soirée cabaret avec Franck Derivault Dienville samedi 13 juin 2026.
Dienville
Soirée cabaret avec Franck Derivault
Salle des fêtes Dienville Aube
Tarif : – – Eur
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13 00:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Passez une soirée inoubliable aux côtés de l’association Festivités Lac Amance autour d’une soirée cabaret ! Cette soirée sera animée par le fameux Franck DERIVAULT, connu pour ses performances en la matière. Un spectacle haut en couleurs à ne pas manquer !
Ouverture des portes dès 20h.
En fin de spectacle, l’association ouvrira un bar et un entracte pour une soirée dansante d’environ 1 heure.
Pensez à réserver vos places ! 5 .
Salle des fêtes Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 77 63 92 60 festiviteslacamance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée cabaret avec Franck Derivault Dienville a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Dienville (Aube)
- Concert Les pelles à tarte Dienville 23 mai 2026
- Fête d’ouverture des festivités Dienville 30 mai 2026
- Concert Les initiés Dienville 6 juin 2026
- Concert Génération’s Dienville 13 juin 2026
- Fête patronale et vide-greniers Dienville 14 juin 2026