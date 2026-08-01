Informations pratiques

Dinan

Vide-greniers

Promenade des Petits Fossés Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association ADEV organise un vide-greniers aux Petits Fossés.

L’occasion rêvée pour faire de bonnes affaires !

Restauration proposée sur place. .

Promenade des Petits Fossés Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 68 54 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Dinan a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme