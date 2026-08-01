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AGENDA · Dinan

Vide-greniers Dinan

dimanche 23 août 2026 · Dinan

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Promenade des Petits Fossés
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

Vide-greniers

Promenade des Petits Fossés Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

L’association ADEV organise un vide-greniers aux Petits Fossés.
L’occasion rêvée pour faire de bonnes affaires !

Restauration proposée sur place.   .

Promenade des Petits Fossés Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 68 54 11 

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English :

L’événement Vide-greniers Dinan a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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