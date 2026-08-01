AGENDA · Dinan
Vide-greniers Dinan
dimanche 23 août 2026 · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Vide-greniers
Promenade des Petits Fossés Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’association ADEV organise un vide-greniers aux Petits Fossés.
L’occasion rêvée pour faire de bonnes affaires !
Restauration proposée sur place. .
Promenade des Petits Fossés Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 68 54 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Dinan a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Les Mardis de la Fontaine Fest-Noz Quartier Fontaine des Eaux Dinan 11 août 2026
- Visite guidée Les remparts de Dinan Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan 11 août 2026
- Animation Aux armes (6-11 ans) Dinan 11 août 2026
- Visite guidée Dinan, mille ans d’histoire Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan 11 août 2026
- Concert d’orgue Grand’Rue Dinan 11 août 2026