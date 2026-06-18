Concert d’orgue Grand’Rue Dinan

Dinan

Concert d’orgue

Grand’Rue Eglise Saint-Malo Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Sébastien Hennequet trombone

Didier Hennuyer orgue

Promenade musicale

Organisé par les amis des orgues .

Grand’Rue Eglise Saint-Malo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert d’orgue Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme