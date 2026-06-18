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Concert d’orgue Grand’Rue Dinan

Concert d’orgue Grand’Rue Dinan mardi 11 août 2026.

Lieu : Grand'Rue

Adresse : Eglise Saint-Malo

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dinan

Concert d’orgue

Grand’Rue Eglise Saint-Malo Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Sébastien Hennequet trombone
Didier Hennuyer orgue

Promenade musicale

Organisé par les amis des orgues   .

Grand’Rue Eglise Saint-Malo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert d’orgue Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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