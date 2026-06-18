Concert d’orgue Grand’Rue Dinan
Concert d’orgue Grand’Rue Dinan mardi 11 août 2026.
Dinan
Concert d’orgue
Grand’Rue Eglise Saint-Malo Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Sébastien Hennequet trombone
Didier Hennuyer orgue
Promenade musicale
Organisé par les amis des orgues .
Grand’Rue Eglise Saint-Malo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert d’orgue Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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