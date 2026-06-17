Bosmie-l’Aiguille

Vide-greniers du 14 juillet

Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide-greniers organisé à l’occasion du 14 juillet dans le Parc du Boucheron.

Vous trouverez donc tout au long de la journée des stands pour venir chiner sur le vide-greniers, une animation musicale par le groupe Batucadonf qui mettra une ambiance assurée à partir de 18h, de quoi vous restaurer avec buvette et stand de petite restauration et bien sûr le traditionnel et magnifique feu d’artifice offert par la municipalité.

Un superbe et agréable 14 juillet en perspective ! .

Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 36 73 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers du 14 juillet

L’événement Vide-greniers du 14 juillet Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Val de Vienne