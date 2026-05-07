Vide-greniers du 14 juillet Montagnac-sur-Lède
Vide-greniers du 14 juillet Montagnac-sur-Lède mardi 14 juillet 2026.
Montagnac-sur-Lède
Vide-greniers du 14 juillet
Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Restauration possible sur place.
Accueil des exposants à partir de 7h.
Restauration possible sur place.
Accueil des exposants à partir de 7h. .
Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 39 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers du 14 juillet
Catering available on site.
Exhibitors welcome from 7am.
L’événement Vide-greniers du 14 juillet Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides