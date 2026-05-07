Montagnac-sur-Lède

Vide-greniers du 14 juillet

Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Restauration possible sur place.

Accueil des exposants à partir de 7h.

Restauration possible sur place.

Accueil des exposants à partir de 7h. .

Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 39 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers du 14 juillet

Catering available on site.

Exhibitors welcome from 7am.

L’événement Vide-greniers du 14 juillet Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides