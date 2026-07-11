AGENDA · Royan
Vide-greniers du marché Parking du Marché Central Royan
lundi 31 août 2026 · Parking du Marché Central · Royan
Informations pratiques
Royan
Vide-greniers du marché
Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 07:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Chiner et faire son marché au programme.
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Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
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English :
The plan is to go bargain hunting and shop at the market.
L’événement Vide-greniers du marché Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan
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