Vide greniers du Rotary Club Monteton
Vide greniers du Rotary Club Monteton dimanche 28 juin 2026.
Monteton
Vide greniers du Rotary Club
Monteton Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide greniers de Monteton organisé par le rotary club de Miramont de Guyenne. .
Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 69 73 42
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English : Vide greniers du Rotary Club
L’événement Vide greniers du Rotary Club Monteton a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Duras CDT47
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