Monteton

Vide greniers du Rotary Club

Monteton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide greniers de Monteton organisé par le rotary club de Miramont de Guyenne. .

Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 69 73 42

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English : Vide greniers du Rotary Club

L’événement Vide greniers du Rotary Club Monteton a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Duras CDT47