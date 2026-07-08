Vide-greniers Place du village Égleny

Informations pratiques

Égleny

Vide-greniers

Place du village 3 Place Saint-Étienne Égleny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers organisé par le comité des fêtes un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs.

Dans une ambiance de fête venez profiter. Restauration et buvette sur place.

Réservation en ligne obligatoire. .

Place du village 3 Place Saint-Étienne Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 55 83 43 cdf@citrongivre.org

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Égleny a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !