AGENDA · Corn
Vide-Greniers en Semi Nocturne à Corn Corn
vendredi 7 août 2026 · Corn
Informations pratiques
Corn
Vide-Greniers en Semi Nocturne à Corn
Place de la salle des fêtes Corn Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le comité des fêtes vous convie à un vide-greniers.
Le comité des fêtes vous convie à un vide-greniers.
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Place de la salle des fêtes Corn 46100 Lot Occitanie +33 6 81 07 35 69
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English :
The Festival Committee invites you to a garage sale.
L’événement Vide-Greniers en Semi Nocturne à Corn Corn a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Figeac