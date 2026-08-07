Informations pratiques

Corn

Vide-Greniers en Semi Nocturne à Corn

Place de la salle des fêtes Corn Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le comité des fêtes vous convie à un vide-greniers.

Le comité des fêtes vous convie à un vide-greniers.

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Place de la salle des fêtes Corn 46100 Lot Occitanie +33 6 81 07 35 69

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English :

The Festival Committee invites you to a garage sale.

L’événement Vide-Greniers en Semi Nocturne à Corn Corn a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Figeac