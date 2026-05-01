Escondeaux

Vide-greniers

Salle des fêtes ESCONDEAUX Escondeaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Un événement solidaire à ne pas manquer !

L’association Les Chiens du Silence organise un vide-greniers au cœur du village. c’est l’occasion idéale pour les amateurs de bonnes affaires de venir parcourir les étals dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec des exposants locaux, des objets de seconde main, décorations et curiosités.

Une action solidaire au profit de l’association !

Que vous soyez un habitué des déballages ou un visiteur occasionnel, venez dénicher des trésors tout en soutenant une cause locale.

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Salle des fêtes ESCONDEAUX Escondeaux 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 66 55 contact@leschiensdusilence.fr

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English :

A solidarity event not to be missed!

The association Les Chiens du Silence is organizing a garage sale in the heart of the village. It’s the perfect opportunity for bargain-hunters to come and browse the stalls in a warm and friendly atmosphere, with local exhibitors, second-hand objects, decorations and curiosities.

A solidarity action in aid of the association!

Whether you’re a regular unpacker or an occasional visitor, come and unearth treasures while supporting a local cause.

L’événement Vide-greniers Escondeaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65