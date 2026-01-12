Vide-greniers et brocante à Soucirac Soucirac
Vide-greniers et brocante à Soucirac
Dans le centre du village Soucirac Lot
Gratuit
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
2026-05-24 2026-11-01
L'association Passion Soucirac organise leur traditionnel vide-greniers. Venez chiner et dénicher vos petits trésors sur les étals fournis et colorés rassemblés au coeur du village !
Dans le centre du village Soucirac 46300 Lot Occitanie +33 6 12 89 90 62 bureau@passionsoucirac.fr
